Челси — Краснодар 1:1 Видео голов и обзор матча

09 декабря 2020

Челси - Краснодар, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Челси в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Краснодар и не смог набрать три очка.

Лондонцы быстро отыгрались после точно удара Кабелла в завершающей стадии контратаки.  

Обзор матча:

 

Челси — Краснодар 1:1
Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти) — Кабелла, 24

Челси: Кепа — Эмерсон,  Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Ковачич (Канте, 74), Гилмор, Жоржиньо -  Анджорин (Жиру, 80), Абрахам, Хавертц (Вернер, 74), .

Краснодар: Городов — Рамирес, Смольников, Мартынович, Панталеао (Сорокин, 74) — Классон, Ольссон (Камболов, 80), Вильена — Кабелла (Сулейманов, 80), Вандерсон (Чернов, 80), Берг (Марков, 90).

Предупреждение: Аспиликуэта

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