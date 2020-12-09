Челси потерял очки в игре с Краснодаром

Лондонцы сыграли вничью с российской командой.

Челси в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Краснодар и не смог набрать три очка.

"Пенсионеры" пропустили в середине первой половины игры, но довольно быстро восстановили паритет. Больше команды голами не отметились.

Челси — Краснодар 1:1

Голы: Жоржиньо, 28 (с пенальти) — Кабелла, 24

Челси: Кепа — Эмерсон, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Ковачич (Канте, 74), Гилмор, Жоржиньо - Анджорин (Жиру, 80), Абрахам, Хавертц (Вернер, 74), .

Краснодар: Городов — Рамирес, Смольников, Мартынович, Панталеао (Сорокин, 74) — Классон, Ольссон (Камболов, 80), Вильена — Кабелла (Сулейманов, 80), Вандерсон (Чернов, 80), Берг (Марков, 90).

Предупреждение: Аспиликуэта