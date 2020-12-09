Несостоявшийся камбэк Манчестер Юнайтед — в обзоре матча против Лейпцига

Манчестер Юнайтед уступил в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и пропустил Лейпциг в 1/8.
Манкунианцы трижды вынимали мяч из своих ворот и начали камбэк в заключительные минуты, однако ограничились лишь двумя забитыми голами.
Обзор матча:
РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед 3:2
Голы: Анхелиньо, 2, Айдара, 13, Клюйверт, 69 — Фернандеш, 80 (с пенальти), Погба, 82
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Конате, Орбан, Анхелиньо (Хальстенберг, 87) — Забитцер, Айдара, Кампль (Адамс, 75) — Нкунку, Ольмо (Клюйверт, 56), Форсберг (Поульсен, 56)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Линделеф (Туанзебе, 77), Магуайр, Шоу (Уильямс, 61) — Ван-Биссака (Фосу-Менса, 77), Мактоминей, Матич (Погба, 61), Теллес (ван де Беек, 46) — Фернандеш — Гринвуд, Рашфорд
Предупреждения: Мукиэле, Забитцер, Клюйверт, Адамс — Фернандеш, Шоу, Магуайр, Уильямс, Линделеф