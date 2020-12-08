Шоу и Матич — в основе Манчестер Юнайтед на матч против РБ Лейпциг

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между РБ Лейпциг и Манчестер Юнайтед.

В решающем матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся РБ Лейпциг и Манчестер Юнайтед. В составе гостей в центре поля дисквалифицированного Фреда заменит Неманья Матич. Кроме того, с первых минут за "красных" дьяволов сыграют сразу два номинальных левых защитника. Один из них — вернувший после травмы Люк Шоу.

Главный тренер хозяев Юлиан Нагельсманн решил обойтись без услуг чистого центрального нападающего. Так, в роли "ложной девятки" выступит Дани Ольмо.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Конате, Орбан, Анхелиньо — Забитцер, Айдара, Кампль — Нкунку, Ольмо, Форсберг

Запасные: Чаунер, Мартинес, Поульсен, Адамс, Серлот, Клюйверт, Хальстенберг, Мартель, Вош

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Матич — Гринвуд, Фернандещ, Теллес — Рашфорд

Запасные: Хендерсон, Грант, Байи, Погба, Мата, Лингард, Джеймс, Фосу-Менса, Игало, Уильямс, ван де Беек, Туанзебе

Матч РБ Лейпциг — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.