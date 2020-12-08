лента новостей

00:18

Истанбул отказывается доигрывать матч против ПСЖ — СМИ

00:11

Роналду забил 14 голов в 13 последних матчах на Камп Ноу

00:06

Севилья легко обыграла Ренн

00:01

Челси потерял очки в игре с Краснодаром

00:00

Ювентус разгромил Барселону и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места

23:56

РБ Лейпциг удержал победу над Манчестер Юнайтед и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

23:52

Динамо Киев вырвало путевку в Лигу Европы в битве с Ференцварошем

23:37

Гол Попова в ворота Ференцвароша после подачи со штрафного

23:22

Демба Ба — резервному арбитру: Почему, упоминая темнокожего, ты называешь его "этим черным парнем"?

23:08

Барселона — Ювентус: видео голов и обзор матча