Интер перед Шахтёром: потери в центре поля, злые форварды и минимум три гола

Сергей Шевченко — о сопернике "горняков" по решающему матчу группового этапа Лиги чемпионов.

Прошло лишь несколько месяцев со времён августовского полуфинала Лиги Европы, а Интер и Шахтёр вновь играют в решающем поединке. На этот раз расклады куда сложнее. Группа В перед шестым туром являет собой запутанное переплетение нитей, где результат одного матча цепляется за другой – чего только стоит вариант, когда победа Интера открывает перед Реалом и Боруссией возможность разыграть обоюдно устраивающую ничью.

Интер как претендент на "скудетто" всегда на виду, но текущее состояние команды быстро меняется. Чем дышит ближайший противник чемпиона Украины?

Интер набрал форму

Чуть менее месяца назад мы писали о неудачах команды Антонио Конте. Интер непозволительно часто терял очки в чемпионате и страдал в Лиге чемпионов, что позволяло говорить о кризисе. С тех пор "нерадзурри" прибавили. Три очка в Менхенгладбахе – спасательный круг для группового этапа ЛЧ, а матчи против Сассуоло и Болоньи (оба соперника почитаются традиционно неудобными для "интеристов") завершились уверенными победами. Остались недочёты в защите, но это компенсируется игрой у чужих ворот. Характерно, что в трёх матчах подряд Интер забивает по три мяча. Такая стабильность настораживает. "Нерадзурри" точно сильнее, чем в октябре, когда Шахтёр устоял благодаря сэйвам Трубина и благосклонности арбитра.

Не Лукаку единым

Нападение Интера снова в полном порядке. Лукаку – бесспорный лидер, машина для забивания мячей и разъярённый носорог, перед которым в ужасе разбегаются защитники, но команда научилась-таки справляться без него. Героем разгрома Сассуоло стал Лаутаро Мартинес: аргентинец не забивал, зато рьяно прессинговал, заставлял соперников ошибаться и ассистировал партнёрам. Его ноябрьская форма даёт повод вспомнить, кто был главным действующим лицом августовского разгрома "горняков". Обратим внимание, что Мартинеса поберегли в минувшем туре чемпионата – значит, на Шахтёр ждём свежего и бодро настроенного Лаутаро.

Хакими снова в деле

Ещё один игрок, чьи кондиции в какой-то момент стали проблемой. Хакими блестяще начал этот сезон и выглядел идеальным усилением на правый фланг Интера. Ловкий, техничный, стремительно летающий по бровке – Ашраф успевал отрабатывать в защите и врываться в штрафную соперника, будто он инсайд, а не латераль. К ноябрю, однако, в его игре наметился спад. Накануне стартового тура ЛЧ марокканец сдал ложноположительный тест на коронавирус, из-за чего ненадолго выпал из игрового и тренировочного процесса. Небольшая пауза оказалась критичной, и Хакими, вернувшись, провёл ряд слабых матчей. Дошло до того, что в основе заиграл другой новичок, Маттео Дармиан. Хакими, однако, напомнил о себе в поединке с Болоньей, забив два стильных мяча, да ещё и нерабочей левой ногой. Теперь у Конте богатый выбор справа: Дармиан в свою очередь забивал Боруссии, а также успел отдохнуть, но и Хакими заслуживает поощрения. В любом случае, не завидуем левому флангу Шахтёра.

Потери в центре поля

Выбора практически нет в центре полузащиты. Точно не сыграет Артуро Видаль, один из любимых футболистов Конте: чилиец повредил мышцу бедра по ходу встречи с Болоньей. Можно заметить, что Боруссию обыгрывали без него (Видаль отбывал дисквалификацию), да и вообще он парень несдержанный, но боевитость и разносторонние умения Артуро определённо пригодились бы в решающем матче.

Под вопросом участие Николо Бареллы, который в день перед игрой не тренировался из-за проблем с лодыжкой. Если выпадет ещё и Барелла, тоже игрок самый что ни есть ключевой, то Конте придётся ломать голову над основным составом. Кого добавлять к Брозовичу и Гальярдини? Наингголан травмирован, Сенси почти не играет (5 матчей, 127 минут в этом сезоне), а Эриксен не вписывается в тактические схемы.

Любимый игрок Конте

Иногда возникает удивление: почему Конте так доверяет Гальярдини? Этот центрхав далёк от уровня топ-игрока. Простоватая манера игры, средняя техника, иной раз – откровенная неуклюжесть. Тем не менее, Роберто с завидной регулярностью появляется в основе. Разгадка – в стиле игры, удобном для тактики Конте. Гальярдини – выносливый, физически крепкий, дисциплинированный, хорош на втором этаже, а особых плеймейкерских способностей от него и не требуется. Вот недооценивать бомбардирские качества этого парня явно не стоит: красоте его гола в ворота Сассуоло позавидуют многие нападающие с "треквартистами". Роберто подходит к матчу с Шахтёром во всеоружии.

Замена или унижение?

Противоположность Гальярдини – Кристиан Эриксен. Талантливейший датчанин переживает неприятный период карьеры. Видимо, пора констатировать, что его попытка заиграть в Интере увенчалась неудачей. Конте пытался корректировать схему, выставляя 3-4-1-2, но даже в таком формате Эриксен себя не проявил. Нынешнее положение этого игрока граничит с унижением: Кристиана выпускают только на заключительные минуты, он даже мяча толком не успевает коснуться. Дело идёт к скорейшему расставанию – возможно, даже зимой.

Негативный опыт

Текущая форма Интера не оставляет сомнений: это явный фаворит матча, для Шахтёра даже ничья будет серьёзным достижением. Против "нерадзурри" свидетельствует разве что недавняя история. Речь о неудачах команды в заключительных турах группового этапа ЛЧ. Год назад Интер на своём поле уступил полурезервному составу Барселоны, а два года назад не сумел одолеть ПСВ, причём в обоих случаях соперник был лишён турнирной мотивации. Как тут не вспомнить о сложных отношениях Конте с Лигой чемпионов. Сейчас, впрочем, даже победа не гарантирует "интеристам" выход в плей-офф.

Поединок Интер — Шахтер состоится сегодня, девятого декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.