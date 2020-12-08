Зенит — Боруссия Д 1:2 Видео голов и обзор матча

08 декабря 2020

Зенит — Боруссия Д, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Боруссия Д в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов отправилась в гости к Зениту и добилась победы.

Гости отметились двумя забитыми голами во второй половине игры, нивелировав точный удар Дриусси на исходе третий первого тайма.

Обзор матча:

Зенит — Боруссия Д 1:2
Голы: Дриусси, 16 — Пищек, 68, Витцель, 78

Зенит: Кержаков  — Сутормин, Прохин, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 67) — Кузяев (Вендел, 61),Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Малком (Караваев, 79) — Азмун, Дриусси (Дзюба, 60).

Боруссия Д: Хитц — Шульц, Пишчек (Загаду, 72), Хуммельс (Санчо, 72), Джан, Пасслак (Мукоко, 58) — Брандт (Рейна, 58), Витцель, Азар (Кнауфф, 83), Беллингем — Ройс,

Предупреждение: Азмун

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