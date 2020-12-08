Боруссия Д добыла волевую победу над Зенитом

Боруссия Д в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов отправилась в гости к Зениту и добилась победы.
Хозяева открыли счет усилиями Дриусси в первой половине игры. Дортмундцы смогли восстановить паритет во втором тайме, когда Пищек добил мяч в ворота после удара Хуммельса.
Решающий гол в поединке забил бывший игрок Зенита Аксель Витцель, послав мяч в притирку со штангой из-за пределов штрафной.
Подопечные Фавра гарантировали себе первое место в группе.
Зенит — Боруссия Д 1:2
Голы: Дриусси, 16 — Пищек, 68, Витцель, 78
Зенит: Кержаков — Сутормин, Прохин, Дуглас Сантос, Ракицкий (Ловрен, 67) — Кузяев (Вендел, 61),Барриос, Оздоев (Круговой, 79), Малком (Караваев, 79) — Азмун, Дриусси (Дзюба, 60).
Боруссия Д: Хитц — Шульц, Пишчек (Загаду, 72), Хуммельс (Санчо, 72), Джан, Пасслак (Мукоко, 58) — Брандт (Рейна, 58), Витцель, Азар (Кнауфф, 83), Беллингем — Ройс,
Предупреждение: Азмун