Мукоко — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

Юссуфа Мукоко вышел на замену в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Зенита в возрасте 16 лет и 18 дней.
Благодаря этому юный нападающий стал самым молодым игроком в истории самого престижного турнира Старого света.
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Топ-5 самых молодых футболистов Лиги чемпионов на данный момент выглядит следующим образом:
16 лет и 18 дней — Юссуфа Мукоко
16 лет и 86 дней — Селестин Бабайаро
16 лет и 102 дня — Райан Шерки
16 лет и 128 дней — Ален Халилович
16 лет и 148 дней — Юри Тилеманс
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