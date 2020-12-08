Мукоко — самый молодой игрок в истории Лиги чемпионов

Нападающий Боруссии появился на поле в возрасте 16 лет.

Юссуфа Мукоко вышел на замену в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Зенита в возрасте 16 лет и 18 дней.

Благодаря этому юный нападающий стал самым молодым игроком в истории самого престижного турнира Старого света.

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Топ-5 самых молодых футболистов Лиги чемпионов на данный момент выглядит следующим образом:

16 лет и 18 дней — Юссуфа Мукоко

16 лет и 86 дней — Селестин Бабайаро

16 лет и 102 дня — Райан Шерки

16 лет и 128 дней — Ален Халилович

16 лет и 148 дней — Юри Тилеманс

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