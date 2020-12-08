Сидорчук — о матче с Ференцварошем: Будет очень тяжело, ведь на нас и на соперника будет давить результат

Капитан Динамо ожидает непростого матча против чемпиона Венгрии.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Ференцвароша.

"Будет тяжелая игра, потому что и на нас, и на Ференцварош будет давить результат. Цена ошибки очень велика. Из-за этого может быть какая-то скованность в действиях. Будет очень тяжело", — сказал Сидорчук в комментарии для программы Футбол News.

Отметим, что и Динамо, и Ференцварош уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов и в последнем матче группового этапа в очной встрече определят, кто займет третье место, позволяющее сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Для того, чтобы обойти венгерскую команду, Динамо достаточно будет не проиграть подопечным Реброва: сыграть вничью с не более чем двумя пропущенными мячами или же одержать верх над оппонентами.

Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.

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