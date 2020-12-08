Сидорчук — о матче с Ференцварошем: Будет очень тяжело, ведь на нас и на соперника будет давить результат

08 декабря 2020

Сергей Сидорчук, Getty images

Капитан Динамо ожидает непростого матча против чемпиона Венгрии.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от предстоящего поединка шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Ференцвароша.

"Будет тяжелая игра, потому что и на нас, и на Ференцварош будет давить результат. Цена ошибки очень велика. Из-за этого может быть какая-то скованность в действиях. Будет очень тяжело", — сказал Сидорчук в комментарии для программы Футбол News.

Отметим, что и Динамо, и Ференцварош уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов и в последнем матче группового этапа в очной встрече определят, кто займет третье место, позволяющее сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Для того, чтобы обойти венгерскую команду, Динамо достаточно будет не проиграть подопечным Реброва: сыграть вничью с не более чем двумя пропущенными мячами или же одержать верх над оппонентами.

Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.ua.

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