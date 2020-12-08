Вербич: Нужно быть более спокойными перед воротами соперника

Футболист киевского Динамо Беньямин Вербич поделился мнением об игре своей команды накануне заключительного матча групповой стадии Лиги Чемпионов против Ференцвароша.
"Динамо всегда создавало много моментов. В начале сезона мы три момента создали в матче с Шахтером и забили три гола. Иногда так получается, иногда — нет.
Будем стараться забивать больше. Вы сами видели, что в матче с Барселоной у нас было много моментов. С Ювентусом тоже был хороший первый тайм, в котором мы не использовали хороший момент.
Мы стараемся забивать. Наверное, нужно быть более спокойными перед воротами соперника", — сказал Вербич в комментарии для программы Футбол News.
Отметим, что и Динамо, и Ференцварош уже потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов и в последнем матче группового этапа в очной встрече определят, кто займет третье место, позволяющее сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
Для того, чтобы обойти венгерскую команду, Динамо достаточно будет не проиграть подопечным Реброва, сыграв вничью с не более чем двумя пропущенными мячами.
Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.
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