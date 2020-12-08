Бонуччи — о матче с Барселоной: Нам нужно быть агрессивной командой, знающей необходимое для победы

Игрок Ювентуса прокомментировал предстоящий поединок Лиги Чемпионов.

Защитник Ювентуса Леонардо Бонучи поделился своими мыслями о предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Барселоны.

"Мы должны показать то отношение, которое помогло нам победить в недавнем туринском дерби. Нужно быть агрессивной командой, которая знает, что нужно сделать на поле для победы. Нас ожидает игра против великого клуба, но такие поединки помогают нам расти.

Мы знаем, что наш уровень позволяет создать Барселоне неприятности. В первой игре с ними все решили считанные сантиметры офсайда Мораты. За счет тех знаний и подготовки, которые дает нам тренер, а также за счет правильного отношения мы, конечно же, можем показать хорошую игру.

Матчи Лиги чемпионов всегда дают дополнительную мотивацию. К тому же, у нас есть возможность победить в важном матче против сильного соперника и сделать шаг вперед в своем развитии", — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Отметим, что и Ювентус, и Барселона уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов и в очном поединке определят победителя группы G. На данный момент Барселона имеет в активе 15 очков, Ювентус – 12. Чтобы сместить каталонцев с первой строчки квартета, итальянскому клубу необходимо побеждать на поле соперника с разницей в два мяча, забив при этом не менее трех голов.

Матч Барселона – Ювентус состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.

Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересовался защитником Шахтера Додо.