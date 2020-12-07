Нагельсманн: Манчестер Юнайтед доказал, что всегда способен проявить характер и вырвать победу

Главный тренер "быков" дал комментарий перед матчем.

Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от поединка шестого тура группового этап Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

"Первый матч многому нас научил. Нам тогда ясно дали понять, что нужен другой подход в нападении. МЮ очень надежно действует в защите, не позволяя соперникам спокойно делать прострелы и создавать голевые моменты. Нужно играть более изобретательно, активнее двигаться, искать пространство за четверкой защитников Манчестер Юнайтед.

Недавно МЮ доказал, что всегда способен проявить характер и вырвать победу. Так что борьба будет продолжаться до финального свистка. Мы очень хотим пробиться в плей-офф. Нужно биться изо всех сил за эти три очка", — приводит слова немца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "красным дьяволам" в данном поединке не помогут Кавани и Мартиаль.