Погба: Манчестер Юнайтед не может позволить себе проиграть Лейпцигу

Француз перед матчем Лиги чемпионов дал свой комментарий.

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба оценил предстоящую игру против Лейпцига в Лиге чемпионов.

"Мы прекрасно понимаем, что впереди Юнайтед ожидает два очень важных матча — против Лейпцига в Лиге чемпионов и дерби с Манчестер Сити в АПЛ. Обязаны сохранять победный менталитет. В МЮ по другому быть и не может".

"Все футболисты намерены играть так, как во втором тайме против Вест Хэма. Позволить себе проиграть мы не можем", — сказал Погба в интервью официальному сайту "красных дьяволов".

Отметим, матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, восьмого декабря. Против Манчестер Сити Юнайтед сыграет в субботу, 12-го декабря.

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