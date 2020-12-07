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08 декабря
19:55
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-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
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-
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Погба: Манчестер Юнайтед не может позволить себе проиграть Лейпцигу

07 декабря 2020

Поль Погба, Getty Images

Француз перед матчем Лиги чемпионов дал свой комментарий.

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба оценил предстоящую игру против Лейпцига в Лиге чемпионов.

"Мы прекрасно понимаем, что впереди Юнайтед ожидает два очень важных матча — против Лейпцига в Лиге чемпионов и дерби с Манчестер Сити в АПЛ. Обязаны сохранять победный менталитет. В МЮ по другому быть и не может".

"Все футболисты намерены играть так, как во втором тайме против Вест Хэма. Позволить себе проиграть мы не можем", — сказал Погба в интервью официальному сайту "красных дьяволов".

Отметим, матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, восьмого декабря. Против Манчестер Сити Юнайтед сыграет в субботу, 12-го декабря.

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