Кавани и Мартиаль не сыграют с Лейпцигом

Футболисты пропустят игру из-за травм.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг сыграет с Манчестер Юнайтед.

У гостей не смогут принять участие в матче два основных форварда Эдинсон Кавани и Антони Мартиаль. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам главного тренера МЮ Оле-Гуннара Солскьяера, эти игроки не сыграют из-за повреждений.

Отметим, матч Лейпциг — Манчестер Юнайтед состоится во вторник, восьмого декабря. Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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