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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
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-
Истанбул Башакшехир
-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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-
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-
09 декабря
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09 декабря
22:00

Тете: Играть в Лиге чемпионов — невероятно

07 декабря 2020

Тете, getty images

Бразилец мечтал выступать в турнире с самого детства.

Полузащитник Шахтера Тете рассказал о своей манере игры, а также том, как он чувствует себя в Шахтере, и значимости Лиги чемпионов перед поединком против Интера.

"Насколько важна Лига чемпионов? Это моя мечта детства. Всегда говорю, что в детстве все мечтают играть в больших турнирах, и Лига чемпионов — как раз такой турнир. Я ничем не отличаюсь от других. Играть в Лиге чемпионов — невероятно. Для команды тоже. Это нас мотивирует. Матчи против Реала и других больших команд в Лиге чемпионов подстегивают нас", — приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.
 

За Шахтер играли Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Фред, но Тете не чувствует из-за этого никакого давления.

"Не сказал бы, что чувствую давление. Я пишу свою собственную историю. Вот чем я хочу заниматься здесь, в Шахтере. Здесь любят бразильцев﻿, и в Украине в целом тоже. Это здорово помогает.

Советовался перед трансфером с Дугласом Костой. Он рассказал мне, какая здесь ситуация. Сказал усердно тренироваться и держать планку, и тогда все будет хорошо. К счастью, все действительно складывается успешно.

Тяжело ли было освоиться в Украине? Со мной несколько иначе. Я родом с юга [Бразилии]. Погода там, конечно, другая, но все же мне проще привыкнуть. Мне нравится холодная погода. Когда я приехал сюда с Пабло, моим помощником, мы были в гостинице, и я открыл окно. На улице было минус пять, но я спал с открытым окном. И сейчас открываю окна в холода. Мне нравится".

"Мой стиль — это скорость и дриблинг. Еще люблю забивать голы. Думаю, мои качества — это дриблинг, скорость и игровой интеллект.

Что такое футбольный интеллект? Выбор позиции. Когда тебя плотно закрывают, приходится думать по-другому, думать наперед, чтобы быть на шаг впереди соперника. Я умею читать игру. Вот что значит игровой интеллект"

Отметим, что в ближайшем поединке Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Интера. Матч состоится в среду, девятого декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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