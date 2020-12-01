Тете: Моя самая большая мечта — играть за Барселону, еще мне нравятся Ливерпуль и Манчестер Юнайтед

Полузащитник Шахтера Тете вспомнил недавний успех в игре с Реалом и назвал команды, за которые он хотел бы выступать в будущем.

В игре первого тура Лиги чемпионов Шахтер на выезде одолел Реал со счетом 3:2, а Тете забил один из голов.

"Игра в Мадриде определенно была самой лучшей и важной в моей карьере. Для меня было огромной честью сыграть против таких легенд, как Марсело или Каземиро. Мечта воплотилась в реальность", — сказал Тете в интервью BBC.

"Я хотел проявить себя, поэтому пытался обыграть Марсело один в один. Был очень счастлив, что помог команде достичь такого важного результата".

Тете перешел в Шахтер зимой 2019 года из Гремио за 15 миллионов евро.

"Принять решение о переезде в Шахтер было несложно, ведь я знал, что мне подойдет здешнее окружение. Я говорил с Дугласом Костой, он мне рассказал о Шахтере. Это было просто. Тренер Луиш Каштру — португалец. Диетолог тоже из Португалии. Здесь все говорят на португальском и прикладывают все усилия, чтобы мы чувствовали себя как дома".

"Моя самая большая мечта — играть за Барселону. Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Роналдо играли там, и я хотел бы присоединиться к этому списку. Также я слежу за Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Мне нравятся обе команды, несмотря на то, что они соперники. Это самые большие клубы в Англии. Было бы хорошо сыграть за любую из этих команд".

Ранее мы опубликовали статью The Athletic о бразильцах Шахтера.