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Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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22:00
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Истанбул Башакшехир
-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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-
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-
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Гол Гризманна пяткой стал лучшим в пятом туре Лиги чемпионов

04 декабря 2020

Антуан Гризманн, Getty Images

Форвард Барселоны оформил мастерский гол в ворота Ференцвароша.

Барселона разгромила Ференцварош в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, отправив в ворота команды Сергея Реброва три безответных мяча.

Настоящим украшением данного поединка стал гол в исполнении нападающего "сине-гранатовых" Антуана Гризманна, который он забил своей пяткой. Болельщики признали данное взятие ворот лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе. 

По итогам голосования, шедевр Гризманна опередил голы хавбека Олимпиакоса Мохамеда Камара в ворота Марселя, защитника Мидтьюлланда Александра Шольца в игре с Аталантой и полузащитника Башакшехира Ирфана Кахведжи в противостоянии с Лейпцигом.


Напомним, что лучшим футболистом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стал форвард Челси Оливье Жиру, оформивший в ворота Севильи покер.

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