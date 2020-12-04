Гол Гризманна пяткой стал лучшим в пятом туре Лиги чемпионов

Барселона разгромила Ференцварош в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, отправив в ворота команды Сергея Реброва три безответных мяча.
Настоящим украшением данного поединка стал гол в исполнении нападающего "сине-гранатовых" Антуана Гризманна, который он забил своей пяткой. Болельщики признали данное взятие ворот лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе.
По итогам голосования, шедевр Гризманна опередил голы хавбека Олимпиакоса Мохамеда Камара в ворота Марселя, защитника Мидтьюлланда Александра Шольца в игре с Аталантой и полузащитника Башакшехира Ирфана Кахведжи в противостоянии с Лейпцигом.
Напомним, что лучшим футболистом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стал форвард Челси Оливье Жиру
, оформивший в ворота Севильи покер.
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