Гол Гризманна пяткой стал лучшим в пятом туре Лиги чемпионов

Форвард Барселоны оформил мастерский гол в ворота Ференцвароша.

Барселона разгромила Ференцварош в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, отправив в ворота команды Сергея Реброва три безответных мяча.

Настоящим украшением данного поединка стал гол в исполнении нападающего "сине-гранатовых" Антуана Гризманна, который он забил своей пяткой. Болельщики признали данное взятие ворот лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе.

По итогам голосования, шедевр Гризманна опередил голы хавбека Олимпиакоса Мохамеда Камара в ворота Марселя, защитника Мидтьюлланда Александра Шольца в игре с Аталантой и полузащитника Башакшехира Ирфана Кахведжи в противостоянии с Лейпцигом.

🔝 Антуан Гризманн и его пятка — авторы Гола недели в #ЛигаЧемпионов! Смотрим и наслаждаемся 👇 pic.twitter.com/1atyvx3ZfZ — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 4, 2020

Напомним, что лучшим футболистом пятого тура группового этапа Лиги чемпионов стал форвард Челси Оливье Жиру , оформивший в ворота Севильи покер.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!