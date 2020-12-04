Жиру — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард Челси оформил покер в ворота Севильи, тем самым принес своей команде разгромную победу.

Нападающий Челси Оливье Жиру стал настоящим героем поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Севильи, который завершился для его команды разгромной победой со счетом 4:0.

34-летний форвард записал на свой счет все четыре гола в ворота "красно-белых", последний из которых он забил благодаря успешно реализованному пенальти.

За высокую результативность болельщики определили Жиру в качестве лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. В голосовании французу удалось опередить Ирфана Кахведжи из Башакшехира, Ромелу Лукаку из Интера, а также Мергима Беришу из Зальцбурга.

Напомним, что посмотреть видео голов Оливье Жиру вы можете в обзоре матча Севилья — Челси, который доступен на Football.ua.

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