Жиру — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий Челси Оливье Жиру стал настоящим героем поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Севильи, который завершился для его команды разгромной победой со счетом 4:0.
34-летний форвард записал на свой счет все четыре гола в ворота "красно-белых", последний из которых он забил благодаря успешно реализованному пенальти.
За высокую результативность болельщики определили Жиру в качестве лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов. В голосовании французу удалось опередить Ирфана Кахведжи из Башакшехира, Ромелу Лукаку из Интера, а также Мергима Беришу из Зальцбурга.
Напомним, что посмотреть видео голов Оливье Жиру вы можете в обзоре матча Севилья — Челси, который доступен на Football.ua.
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