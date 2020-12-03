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-
08 декабря
22:00
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-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
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-
09 декабря
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Забарный: У Ювентуса не было особых игровых предпосылок для победы

03 декабря 2020

фото getty images

Защитник киевлян дал комментарий после матча.

Динамо в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов уступило на выезде Ювентусу с разгромным счетом 0:3. Илья Забарный считает, что судьбу поединка решили индивидуальные ошибки. 

"В таких матчах мы приобретаем большой опыт и это бесценно, тем более для молодых футболистов. Я для себя увидел, что нужно стремиться быстрее принимать решения на поле, потому что на таком уровне даже доля секунды может решить исход поединка. В то же время, эти матчи придают уверенности в своих силах, в себе и команде.

В чем Ювентус превзошел нас? Прежде всего, в том, что они сильнее в индивидуальном плане. Они выиграли за счёт индивидуальностей. Особых игровых предпосылок победить у них не было. Все то, что они создали и реализовали – результат наших индивидуальных ошибок. Не могу сказать, что нам не по силам тягаться с такими командами. Нужно учиться и думаю, у нас все еще впереди.

Считаю, что мы смотрелись неплохо, особенно в первом тайме.  В последнее время у нас с этим проблема: первый тайм проводим на хорошем уровне, а во втором что-то не идет не так. В этом надо разобраться и провести работу над ошибками.

Тяжело было удержать Роналду на стандартах, он очень умело вырывался от меня, и я не мог даже его заблокировать. Видно, что у него огромный опыт и что он всегда знает, что ему делать", — приводит слова защитника официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Динамо.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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