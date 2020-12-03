Зинченко и Трубин попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер со счетом 2:0 одолел Реал, а Манчестер Сити сыграл вничью с Порту 0:0.
Голкипер "горняков" Анатолий Трубин и защитник "горожан" Александр Зинченко попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore.
Полностью команда выглядит следующим образом:
Трубин (Шахтер) — Мукиэле (Лейпциг), Ромеро (Аталанта), Шольц (Мидтьюлланд) — Кьеза (Ювентус), Кахведжи (Истанбул), Пайе (Марсель), Зинченко (Ман Сити) — Дембеле (Барселона), Жиру (Челси), Неймар (ПСЖ)
Ранее Трубин дал свой комментарий
по итогам матча с Реалом.