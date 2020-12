Зинченко и Трубин попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер со счетом 2:0 одолел Реал, а Манчестер Сити сыграл вничью с Порту 0:0.

Голкипер "горняков" Анатолий Трубин и защитник "горожан" Александр Зинченко попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore.

Полностью команда выглядит следующим образом:

Трубин (Шахтер) — Мукиэле (Лейпциг), Ромеро (Аталанта), Шольц (Мидтьюлланд) — Кьеза (Ювентус), Кахведжи (Истанбул), Пайе (Марсель), Зинченко (Ман Сити) — Дембеле (Барселона), Жиру (Челси), Неймар (ПСЖ)

🌍 | Team of the Week



Our highest-rated XI for this week's Champions League matches is in! 👇



Eleven players from eleven different clubs feature in our team, and, to no one's surprise, Olivier Giroud is our Player of the Week after scoring 4 goals against Sevilla! 🌟#UCL pic.twitter.com/u9pPDKmGuT