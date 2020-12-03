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-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
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-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
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-
09 декабря
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Зинченко и Трубин попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore

03 декабря 2020

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО, GETTY IMAGES

Два украинца удостоились признания.

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер со счетом 2:0 одолел Реал, а Манчестер Сити сыграл вничью с Порту 0:0.

Голкипер "горняков" Анатолий Трубин и защитник "горожан" Александр Зинченко попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов по версии SofaScore.

Полностью команда выглядит следующим образом:

Трубин (Шахтер) — Мукиэле (Лейпциг), Ромеро (Аталанта), Шольц (Мидтьюлланд) — Кьеза (Ювентус), Кахведжи (Истанбул), Пайе (Марсель), Зинченко (Ман Сити) — Дембеле (Барселона), Жиру (Челси), Неймар (ПСЖ)

Ранее Трубин дал свой комментарий по итогам матча с Реалом.
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