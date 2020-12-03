Ребров: Все решится в Киеве

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал матч против Барселоны.

Команда Реброва без шансов уступила Барселона на своем поле — 0:3.

"После первых 25 минут я был разочарован, ведь на тренировках мы отрабатывали ситуации, которые в итоге в матче вылились нам в голы. Во втором тайме мы уже лучше концентрировались на собственной игре", — цитирует Реброва официальный сайт "фради".

"Мы понимали, что забить Барселоне будет чудом. Продолжим работу и будем готовиться к нашему последнему матчу. Игра против Барселоны дала нам важный опыт перед последним поединком. Все решится в Киеве".

Матч Динамо — Ференцварош состоится 8 декабря на НСК Олимпийский.