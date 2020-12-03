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-
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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
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Ребров: Все решится в Киеве

03 декабря 2020

fradi.hu

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал матч против Барселоны.

Команда Реброва без шансов уступила Барселона на своем поле — 0:3.

"После первых 25 минут я был разочарован, ведь на тренировках мы отрабатывали ситуации, которые в итоге в матче вылились нам в голы. Во втором тайме мы уже лучше концентрировались на собственной игре", — цитирует Реброва официальный сайт "фради". 

"Мы понимали, что забить Барселоне будет чудом. Продолжим работу и будем готовиться к нашему последнему матчу. Игра против Барселоны дала нам важный опыт перед последним поединком. Все решится в Киеве".

Матч Динамо — Ференцварош состоится 8 декабря на НСК Олимпийский.

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