Ребров: Для меня было непросто попасть в одну группу с Динамо

Главный тренер Ференцвароша заявил, что сожалеет о том, что его команде пришлось противостоять киевскому клубу.

Менеджер Ференцвароша Сергей Ребров рассказал о том, каково ему противостоять своей бывшей команде в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Конечно, я чувствую себя динамовцем. Поддерживаю эту команду, всегда слежу за ней, она для меня очень дорога. Сожалею, что мы попали в одну группу.

Для меня неприятно, что одна из моих команд должна терять очки. Хорошо, что в первом поединке мы сыграли вничью. Последняя игра будет решающей, но для меня было непросто попасть в группу, где играет киевское Динамо", — приводит слова Реброва официальный сайт УЕФА.

Отметим, что и Ференцварош, и Динамо набрали в четырех стартовых поединках Лиги Чемпионов по одному очку и в оставшихся играх будут бороться между собой за третье место, которое позволит выйти в плей-офф Лиги Европы. Очная встреча Динамо и Ференцвароша состоится во вторник, 8 декабря в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров может пропустить матч своей команды против Барселоны из-за коронавируса.