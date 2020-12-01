Ребров: Ясно, что никто не ставил цели выходить из группы в Лиге чемпионов

Менеджер прокомментировал выступления в Лиге чемпионов.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров высказался о выступлениях команды в Лиге чемпионов и своих дальнейших планах на карьеру.

"Конечно, столько пропуская, нельзя сказать, что наше выступление удовлетворительное. По качеству в каких-то моментах мы показываем неплохую игру. Но не хватает стабильности, не хватает опыта. Ясно, что никто не ставил цели выходить из группы в Лиге чемпионов. Попав в такую группу, надо было — и мы стараемся — достойно представить Венгрию и Ференцварош в топ-турнире Европы. Во всех играх. Будем бороться и стараться набирать очки.

Всему свое время. Мне нравилась моя карьера игрока, много памятных моментов. Люди пытаются жалеть о каких-то моих выборах, что я сделал не так, анализируют. Но я никогда не жалею ни о чем. Благодарен Богу, что он мне дал такую карьеру игрока. Сейчас мне не меньше нравится карьера тренера. Это совсем другая работа. Она мне приносит удовольствие, особенно когда есть результат, когда ты видишь прогресс своих игроков и своей команды", — сказал Ребров официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что украинский специалист может пропустить следующий матч турнира из-за коронавируса.