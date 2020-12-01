Ребров может пропустить матч против Барселоны из-за COVID-19

У украинского специалиста появились подозрения на коронавирус.

Ференцварош примет на своем поле Барселону в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Являясь аутсайдером данного противостояния, венгерский клуб рискует встретиться с дополнительными проблемами ввиду возможного отсутствия главного тренера Сергея Реброва на бровке поля во время матча.

Как сообщает Nemzeti Sport, у украинского специалиста появились подозрения на коронавирус. Из-за плохого самочувствия Ребров не смог посетить предматчевую пресс-конференцию, а также пропустил тренировку своей команды в воскресенье, 29 ноября.

Отмечается, что наставник Ференцвароша на данный момент ожидает результатов тестов на COVID-19. В случае, если заражение подтвердится, Ребров не сможет посетить матч с Барселоной и руководить командой с бровки поля.

Напомним, поединок Ференцварош — Барселона состоится в среду, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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