Холанд может пропустить матч против Лацио

Участие нападающего Боруссии в поединке находится под вопросом.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может не сыграть в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Лацио, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, норвежец получил повреждение бедра во время вчерашней тренировки и рискует не выйти на поле в ближайшей игре.

Отсутствие Холанда может стать серьезной потерей для "шмелей", которые ведут борьбу с римской командой за первое место в группе F.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел в составе Боруссии 14 игр, в котрых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Не так давно он получил награду Golden Boy-2020, которая вручается лучшему молодому футболисту года.

В случае, если Холанд таки не сможет сыграть, тренер дортмундской команды может использовать в качестве ложной девятки Марко Ройса, или предоставить шанс 16-летнему Юсуффе Мукоко, который является самым молодым игроком в истории немецкой Бундеслиги.

Матч Боруссия Дортмунд – Лацио состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка — в 22:00.