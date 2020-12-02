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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
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-
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-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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-
09 декабря
22:00

Холанд может пропустить матч против Лацио

02 декабря 2020

Эрлинг Холанд, Getty images

Участие нападающего Боруссии в поединке находится под вопросом.

Форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд может не сыграть в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против Лацио, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, норвежец получил повреждение бедра во время вчерашней тренировки и рискует не выйти на поле в ближайшей игре.

Отсутствие Холанда может стать серьезной потерей для "шмелей", которые ведут борьбу с римской командой за первое место в группе F.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел в составе Боруссии 14 игр, в котрых забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Не так давно он получил награду Golden Boy-2020, которая вручается лучшему молодому футболисту года.

В случае, если Холанд таки не сможет сыграть, тренер дортмундской команды может использовать в качестве ложной девятки Марко Ройса, или предоставить шанс 16-летнему Юсуффе Мукоко, который является самым молодым игроком в истории немецкой Бундеслиги.

Матч Боруссия Дортмунд – Лацио состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка — в 22:00.

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