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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
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-
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-
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Боруссия Д — Лацио. Накануне

02 декабря 2020

getty images

Football.ua анонсирует поединок группы F.

На Сигнал Идуна Парк состоится один из решающих поединков в квартете F, в котором может быть решена судьба первого места группы.

Боруссия Д — Лацио
Среда, 2 декабря, Сигнал Идуна Парк, 22:00. Главный арбитр — Антонио Матео Лаос (Испания). Прямая трансляция на Megogo

Встреча команд, которые еще до старта розыгрыша имели статус фаворита квартета, и после четырех сыгранных матчей уверенно занимают лидирующие позиции в группе. Накануне поединка на одно очко Боруссия опережает своего будущего оппонента, и, вероятно, даже ничейный результат будет приемлемым для "шмелей" с точки зрения борьбы за первую строчку. Лацио, который многие годы не выступал в Лиге чемпионов, будет вполне доволен выходом в плей-офф турнира с любого места.

Примечательно, что перед поединков в Лиге чемпионов команда Фавра умудрилась неожиданно проиграть в Бундеслиге Кельну на своем поле. Насколько это повлияет на состояние команды в игре против римлян — вопрос открытый, но Боруссия, помимо стартового поражения от того же Лацио в первом туре, все остальные матчи в турнире завершила без осечек. Победа же над итальянцами так и вовсе сделает завершающий матч против Зенита лишь формальностью.

Лацио также штормит в чемпионате. Римляне последовали примеру "шмелей", проиграв на своем поле далеко не фавориту встречи — Удинезе. Да и в целом турнирная ситуация в Серии А у Лацио труднее, чем у Дортмунда, а потому удачное выступление в Лиге чемпионов может стать приоритетной задачей. Кадрово Боруссия имеет более сложные проблемы в виде отсутствия целого ряда игроков обороны.

Напомним, что первый матч римляне выиграли со счетом 3:1. Если подопечным Индзаги удастся победить в Дортмунде, то это напрочь спутает карты в группе как в борьбе за первое место, так и целом в вопросе о выходе в плей-офф, так как в случае поражения Боруссии многое будет зависеть от параллельного матча Брюгге — Зенит. Тем не менее, "шмелей" можно считать фаворитами встречи.

Ориентировочный состав: 

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи, Пасслак — Брандт, Витцель, Джан, Ройс, Санчо — Холанд

Лацио: Стракоша — Габаррон, Худь, Ачерби — Лаццари, Пароло, Лейва, Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа

Не сыграют: Геррейру, Загаду, Менье, Рейнир, Шмельцер, Шульц — Лулич, Мурики, Прото, Эскаланте

footballпрогноз 2:0

 

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