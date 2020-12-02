Боруссия Д — Лацио. Накануне

Football.ua анонсирует поединок группы F.

На Сигнал Идуна Парк состоится один из решающих поединков в квартете F, в котором может быть решена судьба первого места группы.

Боруссия Д — Лацио

Среда, 2 декабря, Сигнал Идуна Парк, 22:00. Главный арбитр — Антонио Матео Лаос (Испания). Прямая трансляция на Megogo

Встреча команд, которые еще до старта розыгрыша имели статус фаворита квартета, и после четырех сыгранных матчей уверенно занимают лидирующие позиции в группе. Накануне поединка на одно очко Боруссия опережает своего будущего оппонента, и, вероятно, даже ничейный результат будет приемлемым для "шмелей" с точки зрения борьбы за первую строчку. Лацио, который многие годы не выступал в Лиге чемпионов, будет вполне доволен выходом в плей-офф турнира с любого места.

Примечательно, что перед поединков в Лиге чемпионов команда Фавра умудрилась неожиданно проиграть в Бундеслиге Кельну на своем поле. Насколько это повлияет на состояние команды в игре против римлян — вопрос открытый, но Боруссия, помимо стартового поражения от того же Лацио в первом туре, все остальные матчи в турнире завершила без осечек. Победа же над итальянцами так и вовсе сделает завершающий матч против Зенита лишь формальностью.

Лацио также штормит в чемпионате. Римляне последовали примеру "шмелей", проиграв на своем поле далеко не фавориту встречи — Удинезе. Да и в целом турнирная ситуация в Серии А у Лацио труднее, чем у Дортмунда, а потому удачное выступление в Лиге чемпионов может стать приоритетной задачей. Кадрово Боруссия имеет более сложные проблемы в виде отсутствия целого ряда игроков обороны.

Напомним, что первый матч римляне выиграли со счетом 3:1. Если подопечным Индзаги удастся победить в Дортмунде, то это напрочь спутает карты в группе как в борьбе за первое место, так и целом в вопросе о выходе в плей-офф, так как в случае поражения Боруссии многое будет зависеть от параллельного матча Брюгге — Зенит. Тем не менее, "шмелей" можно считать фаворитами встречи.

Ориентировочный состав:

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканжи, Пасслак — Брандт, Витцель, Джан, Ройс, Санчо — Холанд

Лацио: Стракоша — Габаррон, Худь, Ачерби — Лаццари, Пароло, Лейва, Альберто, Марушич — Иммобиле, Корреа

Не сыграют: Геррейру, Загаду, Менье, Рейнир, Шмельцер, Шульц — Лулич, Мурики, Прото, Эскаланте