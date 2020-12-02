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-
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-
Ювентус
-
08 декабря
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
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Олимпиакос
-
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-
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Тухель — о матче с Манчестер Юнайтед: Нам придется искать способы, чтобы нейтрализовать Кавани

02 декабря 2020

Томас Тухель, Getty images

Менеджер ПСЖ прокомментировал предстоящий поединок своей команды в Лиге Чемпионов.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Манчестер Юнайтед.

"Выход Кавани стал ключевым в предыдущем поединке Манчестера с Саутгемптоном. Он в очередной раз продемонстрировал свое мастерство в штрафной соперника. Для нас в этом нет ничего нового. Мы хорошо знаем возможности Кавани, поэтому нам придется искать способы, чтобы нейтрализовать его.

Мы также с большим уважением относимся к Рашфорду. Он не боится брать на себя ответственность как на поле, так и за его пределами. Маркус произвел на меня большое впечатление. Я трижды пересекался с этим парнем, и каждый раз убеждался, что он классный игрок и хороший человек", — приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, что в четырех стартовых матчах Лиги Чемпионов ПСЖ набрал 6 очков, и на данный момент занимает второе место в группе, опережая по дополнительным показателям Лейпциг.

Матч Манчестер Юнайтед – ПСЖ состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.  

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