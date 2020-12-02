Манчестер Юнайтед — ПСЖ. Накануне

Football.ua представляет анонс поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и французским ПСЖ.

Манчестер Юнайтед находится в полушаге от попадания в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, однако нуждается в повторении гостевого успеха (2:1) в противостоянии против французского ПСЖ.

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

Среда, 2 декабря, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Даниэле Орсато (Италия) — главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 3.

Есть все основания предполагать, что ситуация в квартете H будет оставаться напряженной вплоть до последних минут группового этапа Лиги чемпионов. Коллектив Жозе Моуриньо находится ближе всех к выходу в следующий раунд, но все еще может оказаться в зоне Лиги Европы, если провалит оба последних тура. А играть "красным дьяволам" с придется прямыми конкурентами, что вызывает определенные опасения у поклонников клуба.

Домашнее противостояния с ПСЖ для Юнайтед может стать крайне важным рубежом, при успешном преодолении которого команда Моуриньо окончательно нивелирует возможность для парижан настигнуть ее, а также окажет отличную услугу немецкому РБ Лейпциг, с которым будет играть в заключительном туре.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что коллективу Томаса Тухеля придется прилагать максимум усилий для завоевания очков, после чего смотреть в сторону противостояния с турецким Башакшехиром. "Красно-синих" не устроит один набранный балл, ввиду играющего в параллельном поединке оппонента, да и разрываться на оба фронта действующему чемпиону Франции с каждым туром становится все тяжелее. У ПСЖ есть преимущество над оппонентами за счет "лишнего" гола на выезде в очных дуэлях, но оно будет учитываться только при равном количестве очков.

№ Команда И В Н П З П О 1 Манчестер Юнайтед 4 3 0 1 12 4 9 2 ПСЖ 4 2 0 2 5 4 6 3 РБ Лейпциг 4 2 0 2 4 7 6 4 Истанбул Башакшехир 4 1 0 3 3 9 3

Команды заполнили недельную паузу между матчами Лиги чемпионов поединками на внутренней арене, где испытали схожие друг на друга проблемы с достижением результатов в играх против Саутгемптона и Бордо соответственно. Вот только, в отличии от соперников, Юнайтед хватило сил дожать оппонентов и одержать победу (3:2).

Ориентировочные составы

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуай, Уильямс — Фред, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Кавани.

ПСЖ: Рико — Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер — Перейра, Эррера — Ди Мария, Рафинья — Мбаппе, Неймар.

Не сыграют: Туанзебе, Шоу — Сарабия, Руиз-Атиль, Рандриамам, Икарди, Бернат, Дракслер.

Статистика личных встреч

Всего игр: 4 (2 победы Манчестер Юнайтед, 2 победы ПСЖ), забитые голы 5:6

На поле Манчестер Юнайтед: 2 матч (2 победы ПСЖ), забитые голы 0:2

На поле ПСЖ: 2 матча (2 победы Манчестер Юнайтед), забитые голы 5:2

Положение команд в клубном рейтинге УЕФА:

Манчестер Юнайтед – 7 место

ПСЖ – 8 место