Де Хеа восстановился от травмы и готов сыграть против ПСЖ

Кипер быстро залечил повреждение.

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа восстановился от травмы, которую он получил в поединке десятого тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона (2:3). Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Таким образом в матче против ПСЖ в рамках Лиги чемпионов испанец может выйти со стартовых минут. Если главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер посчитает, что Де Хеа не готов, то на поле появится Дин Хендерсон, который еще не играл за клуб на Олд Траффорд.

Также готов сыграть против парижан и вингер Антони Мартиаль, который пропустил матч против Саутгемптона из-за болезни.

Отметим, что Де Хеа был заменен в перерыве поединка против "святых" из-за столкновения со штангой в одном из моментов.

Матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ состоится второго декабря на Олд Траффорд, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляцию игры можно будет смотреть на Football.ua.