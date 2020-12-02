Мюллер вошел в топ-10 лучших бомбардиров Лиги Чемпионов

Игрок Баварии вышел на десятую строчку в рейтинге самых результативных игроков в истории турнира.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер вышел на десятое место в рейтинге лучших бомбардиров Лиги Чемпионов, сообщает официальный Twitter мюнхенского клуба.

Вчерашний гол в ворота Атлетико (1:1) стал для немецкого футболиста 47-м в рамках главного клубного турнира Европы. Таким образом Мюллер обошел бывшего нападающего Милана и Ювентуса Филиппо Индзаги, который сумел отличится в матчах Лиги Чемпионов 46 раз.

Ближайшими конкурентами 31-летнего немца в рейтинге лучших голеадоров турнира являются бывший украинский нападающий Андрей Шевченко и шведский игрок Милана Златан Ибрагимович, карьера которого все еще продолжается. Оба футболиста забили в Лиге Чемпионов по 48 голов.

Рекордсменом по количеству голов в матчах Лиги Чемпионов остается Криштиану Роналду, на счету которого 131 забитый мяч в рамках этого турнира.

Возможность сравнятся с Шевченко и Ибрагимовичем у Мюллера будет уже в следующую среду, 9 декабря, когда Бавария в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов примет на своем поле Локомотив.

Ранее сообщалось, что главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик не выиграл матч в Лиге чемпионов впервые за свою карьеру.