Атлетико — Бавария 1:1 Видео голов и обзор матча

В рамках группового раунда Лиги чемпионов мадридский Атлетико в домашних стенах поделил очки с Баварией (1:1).
Голами отметились Жоау Фелиш и Томас Мюллер.
Атлетико — Бавария 1:1
Голы: Фелиш, 26 — Мюллер, 86
Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес (Фелипе, 68), Савич, Триппьер — Льоренте, Сауль, Коке (Лемар, 87), Карраско (Лоди, 87) — Корреа (Эррера, 80), Жоау Феликс.
Бавария:Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Аррей-Мби (Гнабри, 61), Люка Эрнандес, Зюле - Хави Мартинес (Мюллер, 62), Дуглас Коста, Алаба (Зиркзее, 86), Сане, Мусиала (Штиллер, 76) — Шупо-Мотинг
Предупреждения: Сарр, Савич.