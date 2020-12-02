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-
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Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
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-
09 декабря
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Атлетико — Бавария 1:1 Видео голов и обзор матча

02 декабря 2020

twitter.com/fcbayern

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках группового раунда Лиги чемпионов мадридский Атлетико в домашних стенах поделил очки с Баварией (1:1).

Голами отметились Жоау Фелиш и Томас Мюллер.

Атлетико — Бавария 1:1
Голы: Фелиш, 26 — Мюллер, 86

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес (Фелипе, 68), Савич, Триппьер — Льоренте, Сауль, Коке (Лемар, 87), Карраско (Лоди, 87) — Корреа (Эррера, 80), Жоау Феликс.

Бавария:Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Аррей-Мби (Гнабри, 61), Люка Эрнандес, Зюле - Хави Мартинес (Мюллер, 62), Дуглас Коста, Алаба (Зиркзее, 86), Сане, Мусиала (Штиллер, 76) — Шупо-Мотинг

Предупреждения: Сарр, Савич.

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