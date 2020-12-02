Флик не выиграл матч в Лиге чемпионов впервые за свою карьеру

Уникальная серия тренера сорвалась в матче с Атлетико.

Накануне Бавария на выезде сыграла вничью с Атлетико в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Немцы играли полурезервным составом, так как еще в прошлом туре гарантировали себе первое место.

Удивительный факт: Бавария под руководством Флика впервые не смогла выиграть в Лиге чемпионов. Серия тренера составляла 12 побед кряду.

С июля 2019-го года Ханс-Дитер Флик работал помощником главного тренера Баварии Нико Ковача. В ноябре после увольнения Ковача стал исполняющим обязанности главного тренера, а в апреле этого года Флик подписал полноценный трехлетний контракт.

Результат работы 55-летнего тренера — требл Баварии.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Атлетико — Бавария.