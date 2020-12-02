Локомотив Москва
1
РБ Зальцбург
3
01 декабря
19:55
Шахтер
2
Реал Мадрид
0
01 декабря
19:55
Атлетико
1
Бавария
1
01 декабря
22:00
Боруссия М
2
Интер
3
01 декабря
22:00
Порту
0
Манчестер Сити
0
01 декабря
22:00
Марсель
2
Олимпиакос
1
01 декабря
22:00
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
01 декабря
22:00
Ливерпуль
1
Аякс
0
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00
Лацио
-
Брюгге
-
08 декабря
19:55
Зенит
-
Боруссия Д
-
08 декабря
19:55
Челси
-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Флик не выиграл матч в Лиге чемпионов впервые за свою карьеру

02 декабря 2020

Ханс-Дитер Флик, getty images

Уникальная серия тренера сорвалась в матче с Атлетико.

Накануне Бавария на выезде сыграла вничью с Атлетико в рамках 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Немцы играли полурезервным составом, так как еще в прошлом туре гарантировали себе первое место.

Удивительный факт: Бавария под руководством Флика впервые не смогла выиграть в Лиге чемпионов. Серия тренера составляла 12 побед кряду.

С июля 2019-го года Ханс-Дитер Флик работал помощником главного тренера Баварии Нико Ковача. В ноябре после увольнения Ковача стал исполняющим обязанности главного тренера, а в апреле этого года Флик подписал полноценный трехлетний контракт.

Результат работы 55-летнего тренера — требл Баварии.

На Football.ua доступен видеообзор поединка Атлетико — Бавария.

Команды
статьи по теме:
twitter.com/fcbayern 02 декабря 2020 Атлетико — Бавария 1:1 Видео голов и обзор матча
Атлетико - Бавария, Getty Images 01 декабря 2020 Атлетико упустил победу над Баварией
 
 Rambler's Top100