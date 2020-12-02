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-
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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
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-
09 декабря
22:00
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​Клуб Гвардиолы сыграл 0:0 в Лиге чемпионов впервые с февраля 2015-го

02 декабря 2020

Хосеп Гвардиола, getty images

Команды Хосепа Гвардиолы никогда не отличались безрезультативностью.

Накануне Ман Сити на выезде сыграл в безголевую ничью с Порту — 0:0. "Горожане" играли не основным составом и без особой мотивации, ведь ранее команда уже гарантировала себе место в плей-офф.

Статистический портал Opta сообщает, что клуб Хосепа Гвардиолы сыграл 0:0 в Лиге чемпионов впервые с февраля 2015-го или впервые за 59 матчей.

Последний раз эту случалось, когда Гвардиола работал в Баварии. Интересно, что тогда, 17 февраля 2015 года, Бавария не смогла обыграть Шахтер.

Отметим, что лучшим игроком матча Ман Сити — Порту стал украинец Александр Зинченко.

Команды
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