​Клуб Гвардиолы сыграл 0:0 в Лиге чемпионов впервые с февраля 2015-го

Команды Хосепа Гвардиолы никогда не отличались безрезультативностью.

Накануне Ман Сити на выезде сыграл в безголевую ничью с Порту — 0:0. "Горожане" играли не основным составом и без особой мотивации, ведь ранее команда уже гарантировала себе место в плей-офф.

Статистический портал Opta сообщает, что клуб Хосепа Гвардиолы сыграл 0:0 в Лиге чемпионов впервые с февраля 2015-го или впервые за 59 матчей.

Последний раз эту случалось, когда Гвардиола работал в Баварии. Интересно, что тогда, 17 февраля 2015 года, Бавария не смогла обыграть Шахтер.

Отметим, что лучшим игроком матча Ман Сити — Порту стал украинец Александр Зинченко.