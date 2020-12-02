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-
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-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
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-
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
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-
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Зинченко — лучший игрок матча Порту — Манчестер Сити по версии SofaScore

02 декабря 2020

Зинченко в матче против Порту, Getty Images

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях не сумел обыграть Порту (0:0).

Украинец Александр Зинченко появился на поле с первых минут и провел весь поединок.

Авторитетный аналитический портал SofaScore назвал Зинченко — лучшим игроком этого поединка. Его старания оценили в 8,1. Худшим стал Рахим Стерлинг — 6,1.

Отметим, что в Порту лучшим игроком стал вратарь Марчесин. Его балл — 8,0.

Для Зинченко матч против Порту стал четвертым в футболке "горожан" в текущем сезоне. Голевыми действиями украинец не отличался.

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