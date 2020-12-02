Зинченко — лучший игрок матча Порту — Манчестер Сити по версии SofaScore

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити в гостях не сумел обыграть Порту (0:0).

Украинец Александр Зинченко появился на поле с первых минут и провел весь поединок.

Авторитетный аналитический портал SofaScore назвал Зинченко — лучшим игроком этого поединка. Его старания оценили в 8,1. Худшим стал Рахим Стерлинг — 6,1.

Отметим, что в Порту лучшим игроком стал вратарь Марчесин. Его балл — 8,0.

Для Зинченко матч против Порту стал четвертым в футболке "горожан" в текущем сезоне. Голевыми действиями украинец не отличался.