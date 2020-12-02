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-
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-
08 декабря
22:00
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-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
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Манчестер Сити с Зинченко не сумел переиграть Порту

02 декабря 2020

Порту - Манчестер Сити

Украинец провел на поле все 90 минут.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Порту и Манчестер Сити не определили сильнейшего (0:0).

Несмотря на то, что "горожане" пробили по воротам 21 раз и 7 раз ударили в створ, забить так и не удалось. На 80-й минуте Жезус, казалось, открыл счет, но сделал он это из офсайда. Судья посмотрел VAR и справедливо отменил взятие ворот.

Отметим, что Манчестер Сити и Порту уже решили задание выхода из группы.

Порту — Манчестер Сити 0:0

Порту: Марчесин — Сарр, Сануси, Мбемба, Диогу Лейте -  Отавио (Фабиу Виейра, 87), Урибе, Корона (Диас, 63), Сержиу Оливейра, Марега (Эванилсон, 72) — Манафа (Нану, 72).

Манчестер Сити: Эдерсон — Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Рубен Диаш, Зинченко — Фернандиньо, Родр, Фоден, Стерлинг, Бернарду Силва — Ферран Торрес (Габриэл Жезус, 71).

Предупреждения: Родри, Марега.

 

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