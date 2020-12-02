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-
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-
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-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
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-
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-
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-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
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-
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Клопп: Это был лучший матч Ливерпуля в этой Лиге чемпионов

02 декабря 2020

getty images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп дал свой комментарий после матча с Аяксом (1:0).

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль принимал амстердамский Аякс. Исход поединка решил точный удар 19-летнего Кертиса Джонса во втором тайме.

"Я считаю, что это был наш лучший матч в этой Лиге чемпионов. У нас много травмированных, в соперниках была классная команда. Все знают, насколько хорош Аякс. У них были отличные моменты. Мы здорово сыграли с ними", — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Также тренер прокомментировал игру молодых Куивина Келлехера и Неко Уильямса.

"Келлехер — топовый голкипер, и сегодня он сыграл выше всяческих похвал. Неко Уильямс — вообще отдельная история. Теперь он должен найти свою игру в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, что не так уж просто".

В конце интервью Клопп сообщил, что в матче с Аяксом ушибы получили Эндрю Робертосн и Джордан Хендерсон.

"Прежде всего, ребята должны отдохнуть. Впереди два выходных. Робертсон получил ушиб и Хендерсон — тоже. Так что им нужно время".

Благодаря победе над Аяксом Ливерпуль выиграл свою группу.

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