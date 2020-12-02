Ливерпуль минимально обыграл Аякс и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итог матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Ливерпулем и Аяксом.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль принимал амстердамский Аякс. Сразу же после стартового свистка хозяева забрали мяч под свой контроль, намереваясь забить быстрый гол. Но первая острота возникла как раз таки у их ворот – Схюрс пробил над перекладиной после розыгрыша углового. А уже через минуту Джонс едва не открыл счет – штанга приняла мяч на себя после удара Кертиса в касание. После этого ливерпульцы надолго забрали мяч себе и проводили атаку за атакой. Однако им не удавалось вскрыть грамотно действующую оборону соперника.

Через некоторое время "аяксиды" перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. В одном из эпизодов Антони сместился в центр и метил в дальний угол, но пробил очень неточно. Через несколько минут свободный Клаассен мог забивать из пределов вратарской после подачи Тадича, но Дэви не дотянулся до мяча. Подопечные Эрика тен Хага продолжали контролировать мяч, но со временем их давление на чужую штрафную сошло на нет. Затем "красные" снова перехватили инициативу и предпринимали попытки создать хотя бы один опасный момент, но они были тщетны.

Аякс проводил значительную часть времени без мяча, однако именно гости были довольно близки к забитому голу. Мазрауи неожиданно выстрелил по воротам из-за пределов штрафной, а Келлехер не без труда перевел мяч на угловой. Через несколько минут после этого хозяева заработали опасный штрафной, что давало надежду на взятие ворот соперника. Но Хендерсону даже не удалось перебросить мяч через стенку прямым ударом. До окончания первой половины встречи подопечные Юргена Клоппа практически не отдавали мяч сопернику, атакуя большими силами. Они совершили несколько опасных подходов к владениям Онана, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. До ухода на перерыв счет так и не был открыт.

После возобновления игры гости забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Однако они не оказывали давление на чужую штрафную. А вот у мерсисайдцев была отличная возможность забить усилиями Н. Уильямса, но защитник не смог как следует попасть по мячу. Затем подопечные тен Хага продолжили атаковать, намереваясь восстановить равенство в счете. В завершении одной из атак они были к этому очень близки, но подвела реализация. Нерес был обязан забивать после того, как Келлехер потащил удар Мазрауи, но Давид пробил в штангу.

Уже через минуту "аяксиды" поплатились за это пропущенным голом. Онана грубо ошибся, посчитав, что мяч покинет пределы поля, после подачи Н. Уильямса, но за спиной голкипера был Джонс, который отправил мяч в пустые ворота – 1:0. Еще через несколько минут Салах мог удвоить преимущество хозяев в счете после ошибки Схюрса, но египтянину не удалось протолкнуть мяч мимо Онана. Практически сразу же после этого Аякс снова перебрался на чужую половину поля. Но гостям не удавалось оказывать какое-либо давление на владения Келлехера. Вратарь "красных" пребывал без серьезной работы.

Через некоторое время подопечные Клоппа снова завладели инициативой. Они провели несколько содержательных атак, но вот довести хотя бы одну из них до завершающего удара по воротам не удалось. Но ближе к окончанию встречи у Ливерпуля было сразу две убойных возможности забить, однако они не использовали обе. Сперва Онана потащил мяч после удара Фирмино низом, а затем Салах не попал по воротам с близкого расстояния.

Через несколько минут после этого хозяева едва не были наказаны за плохую реализацию. Спас Келлехер, который перевел мяч на угловой после удара Хунтелаара практически в упор. В оставшиеся минуты амстердамцы отчаянно пытались спастись, но хозяева грамотно играли на удержание счета, чего в итоге и добились. Данный результат позволил команде Клоппа стать недосягаемой для своих конкурентов и оформить досрочную путевку в плей-офф. Последний тур станет для "красных" лишь формальностью.

В шестом туре Ливерпуль отправится в гости к Мидтьюлланду, а Аякс примет Аталанту.

Ливерпуль - Аякс 1:0

Гол: Джонс, 58

Ливерпуль: Келлехер — Н. Уильямс, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Хендерсон, Вейналдум — Жота (Фирмино, 68), Салах (Р. Уильямс, 90), Мане

Аякс: Онана — Мазрауи (Хунтелаар, 86), Схюрс, Блинд (Мартинес, 86), Тальяфико — Альварес (Лабьяд, 69), Клаассен, Гравенберх — Антони, Тадич, Нерес (Траоре, 81)

Предупреждения: Вейналдум, Хендерсон, Мане — Схюрс, Блинд