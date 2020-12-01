Атлетико упустил победу над Баварией

Томас Мюллер принес мюнхенцам один пункт.

В рамках группового раунда Лиги чемпионов мадридский Атлетико в домашних стенах поделила очки с Баварией (1:1).

Ханси Флик принял решение освежить состав и выпустил в основе нескольких неожиданных игроков. Так со старта вышли: Нюбель, Аррей-Мби, Мусиала, Шупо-Мотинг и Сарр.

На 26-й минуте счет открыли "матрасники". Фелиш откликнулся на прострел с правого фланга и перебывая вблизи к воротам сильно пробил, не оставив шансов Нюбелю.

Бавария имела несколько моментов дабы отыграться, но все они были недостаточно острые для Яна Облака. Однако на 86-й Филипе, который вышел на замену, привез пенальти. Мюллер подошел к мячу и сравнял счет.

Отметим, что Бавария все вопросы уже решила. Команда с 13-ю очками вышла из группы, а Атлетико — второй с 6 пунктами.

Атлетико — Бавария 1:1

Голы: Фелиш, 26 — Мюллер, 86

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес (Фелипе, 68), Савич, Триппьер — Льоренте, Сауль, Коке (Лемар, 87), Карраско (Лоди, 87) — Корреа (Эррера, 80), Жоау Феликс.

Бавария:Нюбель, Сарр (Ричардс, 62), Аррей-Мби (Гнабри, 61), Люка Эрнандес, Зюле - Хави Мартинес (Мюллер, 62), Дуглас Коста, Алаба (Зиркзее, 86), Сане, Мусиала (Штиллер, 76) — Шупо-Мотинг

Предупреждения: Сарр, Савич.