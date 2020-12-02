Модрич: Когда соперник выходит вперед, мы теряем уверенность в своих силах

Хорват дал комментарий о матче против "горняков".

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич оценил игру своей команды в матче против Шахтера (2:0).

"Нам не хватает стабильности, которая у нас была всегда. У нас замечательная игра, две плохие, одна хорошая, две плохие ... вот как это. Нам не хватает регулярных побед, и мы должны как можно скорее улучшить свои результаты. Когда соперник выходит вперед, мы теряем уверенность в своих силах и начинаем играть хуже. Когда соперник выходит вперед, мы теряем уверенность в своих силах. Нужно искать решения и способы стать лучше в этом аспекте. Мы создавали моменты, но не смогли забить. Если не забиваешь, все усложняется".

"Мы создаем возможности, но нам трудно забивать. Если мы не забиваем, нам становится сложно. Это верно, это футбол. Не всегда будет так, как нам хочется. Мы должны выглядеть лучшим образом, осталась еще одна игра. и мы будем бороться до конца. Реал уже показывал, что если нам нужна победа, мы побеждаем. Нужно доказать это на поле, потому что просто говорить об этом не стоит", — сказал Модрич на пресс-конференции.

Также матч против "горняков" уже прокомментировал тренер Реала Зинедин Зидан. Видео голов и обзор матча Шахтер — Реал можно смотреть на Football.ua.