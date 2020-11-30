Кьеллини и Демирал вернулись к тренировкам с Ювентусом

Туринский клуб готовится к предстоящему матчу Лиги чемпионов против Динамо.

Динамо Киев отправится в гости к туринскому Ювентусу, где проведет поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", подопечные Андреа Пирло провели очередную тренировку в рамках подготовки к предстоящему еврокубковому матчу, главными направлениями которой стали владение мячом, тактические аспекты и физические упражнения.

Отмечается, что к занятиям в общей группе вернулись защитники Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал. Завтра, 1 декабря, у туринцев запланирована еще одна тренировочная сессия.

Напомним, матч между Динамо и Ювентусом состоится в среду, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.