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01 декабря
22:00
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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
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-
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Кьеллини и Демирал вернулись к тренировкам с Ювентусом

30 ноября 2020

Джорджо Кьеллини, Getty Images

Туринский клуб готовится к предстоящему матчу Лиги чемпионов против Динамо.

Динамо Киев отправится в гости к туринскому Ювентусу, где проведет поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", подопечные Андреа Пирло провели очередную тренировку в рамках подготовки к предстоящему еврокубковому матчу, главными направлениями которой стали владение мячом, тактические аспекты и физические упражнения.

Отмечается, что к занятиям в общей группе вернулись защитники Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал. Завтра, 1 декабря, у туринцев запланирована еще одна тренировочная сессия.

Напомним, матч между Динамо и Ювентусом состоится в среду, 2 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы сможете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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