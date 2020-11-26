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-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Матч Ливерпуль — Мидтьюлланд может пройти в Дортмунде

26 ноября 2020

Матч Ливерпуль — Мидтьюлланд может пройти в Дортмунде

Место проведения поединка может измениться из-за коронавирусных ограничений.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Ливерпулем и Мидтьюлландом может пройти в Дортмунде, сообщает издание ESPN.

Такое решение может быть принято из-за коронавирусных ограничений в Великобритании, из-за которых приезжии из Дании должны отправляться на двухнедельную самоизоляцию.

Мидтьюлланд, в свою очередь, ждет, что матч может состояться в Дании.

Поединок между Ливерпулем и Мидтьюлландом должен состояться 9 декабря. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени.

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