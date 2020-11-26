Матч Ливерпуль — Мидтьюлланд может пройти в Дортмунде

Место проведения поединка может измениться из-за коронавирусных ограничений.

Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Ливерпулем и Мидтьюлландом может пройти в Дортмунде, сообщает издание ESPN.

Такое решение может быть принято из-за коронавирусных ограничений в Великобритании, из-за которых приезжии из Дании должны отправляться на двухнедельную самоизоляцию.

Мидтьюлланд, в свою очередь, ждет, что матч может состояться в Дании.

Поединок между Ливерпулем и Мидтьюлландом должен состояться 9 декабря. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени.

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