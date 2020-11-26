Гомес посвятил победу над Ливерпулем Диего Марадоне

Капитан Аталанты почтил память легендарного аргентинца, посвятив ему победу своей команды в матче Лиги Чемпионов.

Аргентинский игрок Аталанты Алехандро Гомес посвятил победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против Ливерпуля (2:0) своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне, который скончался 25 ноября.

Гомес опубликовал в своем Instagram пост с подписью, посвященной Марадоне.

"Радость одновременно с огромной грустью. Сегодня ты бы очень гордился нами, мы посвящаем эту победу тебе, Диего", — написал Гомес в своем посте.

Напомним, что Аталанта в выездном матче Лиги Чемпионов обыграла Ливерпуль (2:0) благодаря голам Йосипа Иличича и Робина Госенса.

Все поединки ЛЧ, которые состоялись 25 ноября, начались с минуты молчания в память о Диего Марадоне.