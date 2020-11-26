Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
4
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
Порту
2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Аталанта
2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Гомес посвятил победу над Ливерпулем Диего Марадоне

26 ноября 2020

Алехандро Гомес, Getty images

Капитан Аталанты почтил память легендарного аргентинца, посвятив ему победу своей команды в матче Лиги Чемпионов.

Аргентинский игрок Аталанты Алехандро Гомес посвятил победу своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против Ливерпуля (2:0) своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне, который скончался 25 ноября.

Гомес опубликовал в своем Instagram пост с подписью, посвященной Марадоне.

"Радость одновременно с огромной грустью. Сегодня ты бы очень гордился нами, мы посвящаем эту победу тебе, Диего", — написал Гомес в своем посте.

Напомним, что Аталанта в выездном матче Лиги Чемпионов обыграла Ливерпуль (2:0) благодаря голам Йосипа Иличича и Робина Госенса.

Все поединки ЛЧ, которые состоялись 25 ноября, начались с минуты молчания в память о Диего Марадоне.

Команды
Сюжет
 
 Rambler's Top100