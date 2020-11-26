Марсель установил антирекорд Лиги чемпионов

В матче группового этапа Лиги чемпионов французский Марсель дома уступил Порту (0:2).
Команда Андре Виллаша-Боаша установила антирекорд турнира после этого поражения. Оно стало 13-м подряд для клуба.
12 матчей без побед было лишь у бельгийского Андерлехта в 2003-2005 годах.
К слову, Марсель в этом розыгрыше соревнования еще не забивал, при этом пропустил девять голов. Они также единственные среди всех команд, кто не поражал ворота соперников.
В чемпионате Франции Марсель занимает шестое место, имея в своем активе 18 очков.
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