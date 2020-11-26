Флик: У нас на воротах стоит игрок мирового класса

Главный тренер мюнхенской Баварии подвел итог домашнему противостоянию его команды с австрийским Ред Булл Зальцбург.

Мюнхенская Бавария благодаря четвертой кряду победе на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сумела оформить досрочный выход в стадию плей-офф данного международного состязания. Коллектив Ханса-Дитера Флика в родных стенах одолел австрийский РБ Зальцбург (3:1), хотя в первом тайме показывал достаточно неуверенную игру.

Бавария — Зальцбург 3:1 Видео голов и обзор матча

Наставник "Красной машины" дал интервью после отчетного поединка, в котором лишь подчеркнул сложность в достижении результата его командой. Слова Флика приводит официальный сайт клуба.

"Сегодня нашей целью было завершить групповой этап, — заявил наставник, — Но мы усложнили себе задачу, потому что в первом тайме у нас было много глупых потерь мяча. Во втором тайме ситуация была лучше, и даже после красной карточки Марка Рока проблем не возникло.

Я счастлив — четвертая игра, четвертая победа. Я очень доволен сегодняшней эффективностью, а еще, у нас на воротах стоит игрок мирового класса", — сказал Ханс-Дитер, намекая на 10 сейвов Мануэля Нойера по ходу данной игры.

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет гостевой поединок против мадридского Атлетико.