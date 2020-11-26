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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
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Флик: У нас на воротах стоит игрок мирового класса

26 ноября 2020

Ханс-Дитер Флик, Getty Images

Главный тренер мюнхенской Баварии подвел итог домашнему противостоянию его команды с австрийским Ред Булл Зальцбург.

Мюнхенская Бавария благодаря четвертой кряду победе на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сумела оформить досрочный выход в стадию плей-офф данного международного состязания. Коллектив Ханса-Дитера Флика в родных стенах одолел австрийский РБ Зальцбург (3:1), хотя в первом тайме показывал достаточно неуверенную игру.

Бавария — Зальцбург 3:1 Видео голов и обзор матча

Наставник "Красной машины" дал интервью после отчетного поединка, в котором лишь подчеркнул сложность в достижении результата его командой. Слова Флика приводит официальный сайт клуба.

"Сегодня нашей целью было завершить групповой этап, — заявил наставник, — Но мы усложнили себе задачу, потому что в первом тайме у нас было много глупых потерь мяча. Во втором тайме ситуация была лучше, и даже после красной карточки Марка Рока проблем не возникло.

Я счастлив — четвертая игра, четвертая победа. Я очень доволен сегодняшней эффективностью, а еще, у нас на воротах стоит игрок мирового класса", — сказал Ханс-Дитер, намекая на 10 сейвов Мануэля Нойера по ходу данной игры.

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет гостевой поединок против мадридского Атлетико.

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