Симеоне: Игра против Баварии будет ключевой

Наставник мадридского Атлетико поделился эмоциями после безголевой ничьи в матче против московского Локомотива.

Мадридский Атлетико в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов против московского Локомотива намеревался довершить начатое в гостевом поединке, в котором были потеряны очки (1:1), однако не сумел в полной мере развить стартовый натиск, так и не поразив ворота соперников в дальнейшем (0:0).

Атлетико — Локомотив 0:0 Обзор матча

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне в своем после матчевом интервью сокрушался по поводу ухода из жизни своего соотечественника Диего Марадоны, а также не был в полной мере удовлетворен игрой своей команды. Его слова приводит издание Marca.

"Нам больно, как и всем, кому приходилось общаться с Диего. Легенда покидает нас. Мы делали первые шаги в футболе, глядя на Диего, который был проводником в том, что означает любить данную игру. Его уход — боль, с которой мы должны жить, и которая ранит всех нас.

У него был тот бунтарский характер, который, впрочем, позволил ему забраться на вершину. Он заботился обо мне. Как-то раз пригласил меня в свой дом в Севилье, когда я был очень молод. Теперь, Диего ушел, но я считаю, что он не может уйти, он будет присутствовать на всех футбольных полях, он был и остается лучшим в мире", — считает Симеоне.

"Когда они звонят вам по телефону и говорят, что Диего умер, вы думаете, что это неправда. Легенда покидает нас. Аргентинца, который отдал всего себя для того, чтобы бороться с положительными и отрицательными вещами, но всегда продолжал двигаться вперед. Он заставил всех малышей нашей страны любить футбол. Наш подход к игре основывался на его выступлениях. Нам очень грустно, мы долго будем чувствовать себя опустошенными".

Непосредственно о происходившем на поле Ванда Метрополитано в этот вечер, Симеоне сказал следующее: "Нам не хватало напористости, свежести, но все равно удалось показать интенсивность в атаках и желание забивать голы. Было много ударов со средней дистанции с нашей стороны. Особенно — в первые 20 минут, когда мы претендовали на гол. Однако время шло против нас.

Мы играли хорошо в этих спаренных матчах с Локомотивом, но при этом не всегда могли найти способ забить. Лига чемпионов для нас усложняется. Значит, будем надеяться, что в следующей игре мы добьемся успеха и выйдем в плей-офф".

"Игра против Баварии будет ключевой, а ее результат будет зависеть только от нас", — считает наставник Атлетико.

Нападающий Атлетико Диего Коста был вынужден пропустить данный поединок в результате очередного ухода на больничный. У форварда был обнаружен спонтанный глубокий тромбоз вен правой ноги, поэтому Симеоне не мог обойти данную ситуацию стороной: "Я надеюсь, что он быстро поправится. Диего знает, что я его очень люблю, и мы будем ждать его столько, сколько потребуется. Он помогает нам своим присутствием — он приехал в этом году с большим энтузиазмом, но травмы ему сильно мешают".

Отсутствие забитых мячей мало беспокоит наставника "матрасников": "Лига чемпионов — наш турнир. Понимаем, что в этом сезоне она началась для нас с трудностей, а в последних двух играх мы были на голову выше соперников, но не могли реализовать преимущество. Их вратарь в обоих матчах был на высоте".

"Это футбол. Во всех соревнованиях всегда высокая конкуренция. Не нужно искать оправданий. Нужно двигаться вперед", — подытожил главный тренер Атлетико.

В следующем туре Лиги чемпионов мадридский Атлетико ожидает домашний поединок против мюнхенской Баварии.