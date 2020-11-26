Атлетико — Локомотив 0:0 Обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА мадридский Атлетико завершил вторым ничейным результатом спаренное противостояние с московским Локомотивом, что позволило мюнхенской Баварии в параллельном поединке досрочно забронировать себе место в плей-офф. Коллектив Диего Симеоне так и не подобрал ключей к обороне команды Марко Николича.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

Атлетико — Локомотив 0:0

Атлетико: Облак — Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич — Сауль, Коке, Жоау Феликс, Льоренте (Лемар, 60), Корреа — Карраско (Камельо, 80).

Гильерме — Живоглядов, Серкейра, Чорлука, Игнатьев — Крыховяк, Куликов, Камано (Рыбчинский, 76), Миранчук (Магкеев, 77), Рыбус — Зе Луиш.