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-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
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-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
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-
02 декабря
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Атлетико и Локомотив голов не забивали

26 ноября 2020

Атлетико - Локомотив, Getty Images

Команды выдали безголевую ничью.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико и Локомотив поделили очки (0:0).

На 68-й минуте игры "матрасники", казалось, вышли вперед. Однако арбитр, пересмотрев VAR, не засчитал гол из-за офсайда. В целом команды выдали не скучный матч, но гостям явно повезло увести одно очко. Атлетико за матч нанес 21 удар по воротам, а у Локомотива — всего четыре.

Атлетико — Локомотив 0:0

Атлетико: Облак — Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич — Сауль, Коке, Жоау Феликс, Льоренте (Лемар, 60), Корреа — Карраско (Камельо, 80).

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Серкейра, Чорлука, Игнатьев — Крыховяк, Куликов, Камано (Рыбчинский, 76), Миранчук (Магкеев, 77), Рыбус - Зе Луиш.

Команды
 
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