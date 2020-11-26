Атлетико и Локомотив голов не забивали

Команды выдали безголевую ничью.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов мадридский Атлетико и Локомотив поделили очки (0:0).

На 68-й минуте игры "матрасники", казалось, вышли вперед. Однако арбитр, пересмотрев VAR, не засчитал гол из-за офсайда. В целом команды выдали не скучный матч, но гостям явно повезло увести одно очко. Атлетико за матч нанес 21 удар по воротам, а у Локомотива — всего четыре.

Атлетико — Локомотив 0:0

Атлетико: Облак — Лоди (Эрмосо, 60), Хименес, Триппьер, Савич — Сауль, Коке, Жоау Феликс, Льоренте (Лемар, 60), Корреа — Карраско (Камельо, 80).

Локомотив: Гильерме — Живоглядов, Серкейра, Чорлука, Игнатьев — Крыховяк, Куликов, Камано (Рыбчинский, 76), Миранчук (Магкеев, 77), Рыбус - Зе Луиш.