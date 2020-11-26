Гвардиола: К сожалению, сегодня мы смогли забить только один гол

Главный тренер Манчестер Сити поделился эмоциями от успешного противостояния его команды против Олимпиакоса.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити проводил гостевой поединок против греческого Олимпиакоса, в котором имел уникальную возможность досрочно завоевать путевку в плей-офф от группы C. Благодаря точному удару Фила Фодена в первом тайме, коллектив Хосепа Гвардиолы справился с этой задачей (1:0), одержав тем самым четвертую победу в четырех поединках на данной стадии.

Олимпиакос — Манчестер Сити 0:1 Видео гола и обзор матча

Наставник "горожан" в своем послематчевом интервью подробно остановился на события отчетной игры, а также подвел промежуточные итоги успешному прохождению группового этапа. Его слова приводит официальный сайт клуба.

"Рано или поздно мы вернемся к нашей лучшей форме в атаке, — считает Гвардиола, — Сегодня мы уже были намного агрессивнее на чужой половине, что было непростой задачей, ведь против нас всегда защищались сразу девять соперников".

"Согласно нашей тактической схеме, вингеры становятся нападающими, но в этом матче Бернарду, Фоден и Стерлинг были великолепно агрессивны. Менди и Канселу оказывали им прекрасную поддержку из обороны, а Гюндоган и Родри поджимали из опорной зоны. В целом, моя команда показала выступление высшего уровня", — отметили игру своей команды в атаке испанец.

В то же время, Олимпиакосу так не дали ни разу пробить в сторону ворот Эдерсона, поэтому Гвардиола справедливо подметил действие игроков обороны своей команды. "Наш прессинг был эффективен. Они сделали акцент на длинные передачи, но мы их уверенно перехватывали. Наши центральные защитники были в топ-форме. Джон Стоунз заслуживает большого комплимента, потому что отлично сыграл в паре с Рубеном Диашем, хотя давно не появлялся на поле".

Гвардиола также не забыл подвести определенные итоги успешного выступления его команды на групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона: "Мы провели невероятный групповой этап. В отдельности хотел бы отметить наши две игры на выезде, вторую половину встречи против Порту и домашний первый тайм против Олимпиакоса. К сожалению, сегодня мы смогли забить только один гол, но команда хорошо себя показала", — резюмировал наставник.

В пятом туре Манчестер Сити сыграет гостевой поединок против португальского Порту.