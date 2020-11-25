Олимпиакос — Манчестер Сити 0:1 Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию лучшие моменты матча четвертого тура Лиги чемпионов.

Манчестер Сити в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов минимально обыграл Олимпиакос и гарантировал себе место в плей-офф.

Минимальный счет не отражает преимущество гостей, однако для команды Александра Зинченко, вышедшего на замену на 78-й минуте, главное было победить.

Олимпиакос — Манчестер Сити 0:1

Гол: Фоден, 36.

Олимпиакос: Са — Дрегер (Врусаи, 66), Ба, Семеду, Сиссе, Рафинья — Масурас (Судани, 78), М'Вила, Пепе (Бухалакис, 71), Камара — Фортунис.

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Менди (Зинченко, 78) — Родри (Фернандиньо, 76), Гюндоган (Дойл, 86) — Стерлинг (Марез, 76), Силва, Фоден — Жезус (Агуэро, 78).

Предупреждения: Рафинья — Стерлинг, Диаш, Гюндоган.